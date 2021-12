Feltorlódtak az autók a magyar-román határon, 6 órát is kellett várni az átjutáshoz

Novemberhez képest 140 százalékkal, napi 50 ezer főről (novemberi átlag) 120 ezer főre nőtt a határforgalom az elmúlt 24 órában - közölte a Határrendészet vasárnapi közleményében.Az országba belépni kívánók jóval nagyobb száma mellett a procedúra is hosszabb, az okmányok ellenőrzését követő járványügyi ellenőrzés miatt. Ezek a tényezők együttesen hatalmas sorok kialakulásához vezettek, egyeseknek hat órát kellett várniuk, hogy belépjenek Romániába.A határrendészet azt javasolja, hogy az országba belépni vágyó állampolgárok tájékozódjanak az online Traffic alkalmazásból, ahol valós időben láthatják az egyes határátkelőhelyeken kialakult helyzetet, hogy kevésbé zsúfolt vámot válasszanak.A legforgalmasabb határ a magyar-román határ volt, ahol az utóbbi 24 órában mintegy 92 700 ember és 32 400 közlekedési eszköz haladt át. ( digi24

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 8 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 10 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 23 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 6 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 11 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 26 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 9 Nem sokat gondolkodtam ezen 36