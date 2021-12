Egy 15 éves Kovászna megyei fiú is meghalt koronavírus-fertőzésben

A hét beoltott áldozat 50 és 69 év közötti volt, és mindannyian más betegségben is szenvedtek.Az elhunytak egyike egy 15 éves Kovászna megyei fiú, akinek társbetegségei voltak, és nem volt beoltva, írja a stiripesurse.ro Ezzel 58.196-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.3190 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel. Jelenleg 526 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra (kevesebb, mint az előző napon), közülük 45-nek van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 62 kiskorú van, és közülük négyet ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 11.117 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 3467 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 75.953 személy van házi, 33 intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 799 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban. fernando zhiminaicela képe a Pixabay -en.

Az új esetekkel 1.798.205-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 10.729-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük.Ugyanakkor eddig 1.724.809 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 10.934.844 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 5.748.868 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 8740 RT-PCR tesztet végeztek el (3036-ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 5704-et kérésre), és 17.166 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az igazolt új esetek mellett 88 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 53 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; 17 haláleset korábban következett be. A GCS szerint 26 férfiról és 27 nőről van szó, akiket Arad, Bákó, Bihar, Brăila, Brassó, Buzău, Kolozs, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hargita, Ialomiţa, Mehedinţi, Maros, Olt, Prahova, Vaslui megyében és Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül egy a 10 és 19 év közötti, kettő a 30 és 39 év közötti, kettő a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, heten 50 és 59 év közöttiek voltak, 16 áldozat 60 és 69 év közötti, 14 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 11 áldozat életkora pedig meghaladta a 80 évet.