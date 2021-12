Újabb botrány a láthatáron: most Grindeanuról állítják, hogy az apjával közösen írt matekkönyve nem létezik

Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter, kormányfőhelyettes szombaton akadt össze a Facebookon Clotilde Armand-al, Bukarest első kerületének polgármesterével. Utóbbi matematikus férje, Sergiu Moroianu ugyanis azt állította: a matematikakönyv, melyet Grindeanu az önéletrajzában feltüntetett, sehol sem található.



"Egy újabb Florin Roman ügy a román kormányban" - írta Clotilde Armand, utalva a közelmúltban kirobbant botrányra, amely a frissen kinevezett digitalizációs miniszter lemondásához vezetett."Armand asszony annyi szemetet termelt az 1-es szektorban, hogy egészen Temesvárig dobál vele" - replikázott Grindeanu, megemlítve az Egis céget is, amelynél Clotilde Armand dolgozott, és amelynek az erdélyi autópálya építésére vonatkozó tanácsadói szerződése vita tárgyát képezte korábban.A fővárosi USR-s polgármester közzétett egy videót, amelyben férje arról beszél, hogy a kötet, amelyet Sorin Grindeanu állítása szerint apjával, Nicolae Grindeanuval közösen írt kb. 20 évvel ezelőtt, még a Nemzeti Könyvtárban sem található meg.A könyv, amelynek címe "Lebesque-Radon integrál komplex számok függvényében" (Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă), állítólag 2002-ben jelent meg a Karánsebesi Ionescu Kiadó gondozásában. Bár 19 év telt el, a kötet sehol sem kapható. "Grindeanu úr könyvének még senki sem tartotta a kezében egyetlen példányát sem" - szögezte le Moroianu.Grindeanu egyébként egy korábbi filmes interjúban megmutatta a könyvet, 2017-ben pedig a borítójáról készült fotót is feltette személyes Facebook-oldalára."A könyv a Román Nemzeti Könyvtár Könyvkiadási Katalógusában (CIP) egy adott ISBN-szám alatt található, viszont a volt miniszterelnök által a Facebookon közzétett könyv borítóján egy teljesen más ISBN szerepel. Ez egy másik könyvnek felel meg, amelynek semmi köze a matematikához, és amelyet 2001-ben ugyanaz a kiadó adott ki" - mutatott rá Sergiu Moroianu, emlékeztetve arra, hogy az üggyel a sajtó korábban is foglalkozott."Az elmúlt 5 év alatt senki sem magyarázta meg nekünk, hogyan lehet azonos a két könyv ISBN száma" - fejtegette a matematikus. "Bár Grindeanu úr megmutatta nekünk a kötetet, még arról sincs információnk, hogy az hány oldalas, mert senki sem tudott belenézni a könyvbe" - tette hozzá Moroianu.Clotilde Armand arról is írt, hogy férje nyilvános felhívást intézett a közlekedési miniszterhez: ajándékozza könyvének egy példányát a Román Akadémia Simion Stoilow Matematikai Intézetének, a tudományos közösség javára.Nem sokkal később, szintén a Facebookon, Grindeanu válaszolt: "4 évvel ezelőtt megadtam a válaszokat a könyvvel kapcsolatban. Létezik, megmutattam, egy matematikatanárral közösen írtam, azt mondanám, hogy egy jó matematikatanárral. A dolog nagyon világos, az Armand családot kivéve. Armand asszony annyi szemetet termelt az 1-es szektorban, hogy egészen Temesvárig dobál vele. () Azt tanácsolom neki, hogy nézzen be az 1-es kerületbe, amelyet neki kellene irányítania, és lásson munkához.Ps: Clotilde, akarsz nyitni egy külön fejezetet és beszélni az Egisről, vagy maradunk az 1-es szektorbeli patkányoknál, a szemétnél és a mocsoknál?!"