Soós: Január közepétől szelektíven gyűjtik a hulladékot a magánházaktól Marosvásárhelyen

A polgármester szerint 2022. január 17-től kezdődően a magánházaktól szelektíven gyűjtik majd a hulladékot, ami körülbelül hétezer marosvásárhelyi háztartást jelent.



"Az utóbbi időben rengeteg tárgyalást folyattunk hulladékgazdálkodás témában annak érdekében, hogy a marosvásárhelyiek javát szolgáló és mindkét szerződő félnek előnyös megállapodást írjunk alá. Meglett az eredménye" - írta közösségi oldalánArra is ígéretet tett továbbá, hogy 2022 első negyedévével kezdődően a projektet lépésről-lépésre kiterjesztik a tömbházakra is. Az önkormányzat pedig már meghirdetett egy versenytárgyalást az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítására, tette hozzá."Fel kell zárkóznunk a hulladékgazdálkodás kérdésének tekintetében is. A hulladékot nem problémaként, hanem erőforrásként kell kezelnünk. Fontost lépést tettünk egy zöldebb és környezetbarát Marosvásárhely felé. Ez kis erőfeszítést, de annál nagyobb eredményt von majd maga után" - fejtette ki a polgármester.