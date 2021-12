Arad megyében is megnyitnak ideiglenesen két új határátkelőhelyet

, az aradi határrendészet szóvivője úgy nyilatkozott hétfőn az AGERPRES hírügynökségnek, hogy a két új határátkelőt indokolt esetben, a beutazók számától függően fogják működtetni, egyelőre csak hétvégén, de ha a helyzet megköveteli, és a magyar fél is hozzájárul, akkor hétköznapokon is.Az elmúlt hétvégén a nagylaki közúti határátkelőn és a nagylaki autópálya-határátkelőn 48 óra leforgása alatt körülbelül 50.000 személy érkezett Romániába.A nagylaki autópálya-határátkelőnél (Nădlac II) külön sávon léphetnek be a beoltott személyek, mert nekik kevesebbet kell várniuk a formaságokra. Ezen a linken lehet követni, a romániai határátkelőkön éppen milyan a forgalom, alakultak-e ki dugók, és mennyi a várható várakozási idő az egyes határátkelőknél.

Két új határátkelőhelyet nyitnak meg a hatóságok a román-magyar határon Arad megyében: az egyiket Kisvarjaspusztán (Variaşul Mic), a másikat Nagylaknál, ez lesz a harmadik nagylaki határátkelőhely. A zsúfolt időszakban a hazautazók ezeken a pontokon is beléphetnek az országba.