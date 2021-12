Elutasította a szenátus, hogy a volt besúgóktól visszavonják az állami kitüntetéseket

A szenátus első házként szavazott a tervezetről, a döntő fórum ebben az ügyben a képviselőház.A tervezet azt is előírná, hogy ellenőrizzék le a valamely rend tagjává emelt személyek esetleges együttműködését a Szekuritátéval, vonják vissza a Szekuritátéval vagy politikai rendőrséggel egykor együttműködő személyek rendtagságát, és korlátozzák legtöbb 10 évre a Rendek Kancelláriája vezetőjének mandátumát.A tervezetet a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nyújtotta be, és a kitüntetések országos rendszerét szabályozó 2000/29-es törvényt, illetve a Szekuritáté irattárában őrzött személyes dokumentumokhoz való hozzáférést lehetővé tevő 2008/293-as törvényt módosítaná és egészítené ki.Az USR szenátora,arra kérte a törvényhozókat, támogassák a tervezetet, mert az visszaadná az állami kitüntetések becsületét Romániában. Az AUR szintén a tervezet mellett foglalt állást, egyik szenátora, Sorin Lavric becsületesnek és igazságosnak nevezte azt.Végül 43 szenátor a tervezet elutasítása mellett szavazott, 33-an az elutasítás ellen, egy törvényhozó tartózkodott, egy pedig nem szavazott, így a javaslat az első házban elbukott.136 szenátorból 78 vett részt ennek a napirendi pontnak a szavazásán.Az ügyben a képviselőházé a végső döntés.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 10 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 11 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 27 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 10 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 11 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 31 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 10 Nem sokat gondolkodtam ezen 44