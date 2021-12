Véget ért a vasutassztrájk, miután a közlekedési minisztérium inflációkövető béremelést ígért

A mozdonyszerelők és pályakarbantartók tiltakozását az a pénteken elfogadott sürgősségi kormányrendelet váltotta ki, amely a jövő évre befagyasztotta a közalkalmazottak bérét (az egészségügyi dolgozók és a tanárok kivételével), ezzel az intézkedéssel ugyanis immár harmadszor halasztották el Romániában a vasutasok jogállásáról szóló, jelentős (átlagosan 35 százalékra tehető) béremeléseket előirányzó törvény jövő áprilistól esedékes hatályba lépését.A hétfői munkabeszüntetés nyomán 261 személyszállító vonat állt le szerte az országban, egyes vonatok 5-6 órát késtek, a hidegben magukra hagyott utasok ezreinek pedig senki sem tudott tájékoztatást adni arról, hogy mire számíthatnak. A bukaresti Északi pályaudvarról helyi idő szerint 17 órakor indultak el az első vonatok.A hétfői tárgyalások menetéről tudósító Economedia.ro gazdasági portál délután még tízszázalékos bérfejlesztési megállapodásról írt, amely Sorin Grindeanu szociáldemokrata (PSD) közlekedési miniszter szerint nagyságrendileg egymilliárd lejes többletkiadást jelentene a román költségvetésnek. A kormány által hétfőn elfogadott és a parlament elé terjesztett büdzsé tervezetében azonban ez a kiadás nem szerepel.A sztrájk első óráiban Grindreanu úgy nyilatkozott: "nem ő tett felelőtlen ígéreteket a vasutasoknak", Románia pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy fenntarthatóvá teszi a jelenleg veszteséges CFR működését. Az Economedia szerint viszont a tárcavezetőnek nem kellene másra hárítania a felelősséget, a vasutasok ugyanis most annak a törvénynek az előírásait akarják behajtani a jobb- és baloldal összefogásával alakult nagykoalíciós kormánytöbbségen, amelyet tavaly a PSD és az RMDSZ szavazott meg az akkori jobbközép kisebbségi kormány ellenkezése dacára, közvetlenül a parlamenti választások előtt.Romániában novemberben 7,8 százalékos volt az éves infláció.A Mediafax hírügynökség szerint a költségvetési törvény parlamenti vitája során a sztrájkhullám továbbterjedésére lehet számítani a közszférában. A rendőrségi alkalmazottak, börtönőrök és tartalékos katonák is országos megmozdulásokat helyeztek kilátásba, jövedelmük befagyasztása ellen tiltakozva és azt követelve, hogy ne napolják el a parlament által számukra megszavazott béremelések bevezetését. Vașadi Viorel képe a Pixabay -en.

