Elena Udrea nem hajlandó beoltatni magát, és a Facebookon panaszkodik, mert nem mehet vendéglőbe

Udreát vélhetően feldühítette ez a hozzászólás, mert kifejtette: a reklamált lejtős focipálya nem az ő hibája, mert az még a Tăriceanu-kormány idején épült, ő pedig később került a végrehajtó testületbe. Végül azt írta a hozzászólónak, hogy "a hozzád hasonló emberek véleménye meggyőz arról, hogy az oltottak közül sokan agymosottak".A volt miniszter válasza sem maradt reakciók nélkül, egyesek egyenesen szemtelennek nevezték.Ugyankkor többen is hangsúlyozták a hasonlóságot közte és a hírhedten vakcinaellenesszenátor között.

Az elmúlt hetek adatai az oltási kampány lesújtó kudarcát bizonyítják, vagyis a járványügyi helyzet nem rosszabb, hanem sokkal rosszabb, mint az oltási kampány kezdetén.Ezekben a nagymértékben átoltott országokban a napi fertőzések száma rekordszintet ért el, és a halálesetek száma is megnőtt. És a sort folytathatnám.És míg én, akinek vannak antitestei, mert átestem a betegségen, és legalább hetente megvizsgáltatom magam, nem mehetek sehova, étterembe, moziba, boltba stb., addig az oltottak, akik legalább olyan könnyen megbetegszenek és továbbadják a betegséget, szabadon kószálhatnak és fertőzhetnek mindenhol. Mi a logika???? Mindenkit feltétlenül be kell oltani, vagy inkább az a fontos, hogy sikerüljön megfékezni és megállítani a covid-19 terjedését?" - írta a volt miniszter.A bejegyzés hatalmas kommentárdatot váltott ki, több mint ezren szóltak hozzá a volt miniszter posztjához. Volt, aki egyetértett vele, azonban a többség eléggé lehordta, amiért "felelőtlen módon" a vakcina ellen kampányol."Akkor ez megmagyarázza a lejtős futballpályák finanszírozását. Kínos!" - írta az egyik követője, utalva arra a széles körben elterjedt információra, miszerint Udrea minisztersége idején egy olyan focipályára adott pénzt egy Bihar megyei faluban, amely egy lejtőn épült.

"A válaszom arra, hogy miért nem oltatom be magam:

A volt politikus felháborodásának adott hangot amiatt, hogy bár átesett a fertőzésen és rendelkezik antitestekkel, mégis be kell tartania a korlátozásokat.

Elena Udrea volt turisztikai miniszter vasárnap délután egy hosszú Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy nem veszi be a vakcinát, mert a magas oltási arányú európai országokban rekordot döntött a SARS-CoV-2 fertőzések száma.