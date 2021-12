Sztrájkot terveznek a közalkalmazottak, egészségügyi és tanügyi szakszervezetek is tiltakozni készülnek a bérek miatt

A CFR alkalmazottai hétfőn spontán tüntetést szerveztek, több órán keresztül akadályozva a forgalmat. Elégedetlenségük a vasúti személyzet jogállásáról szóló, 2020-ban elfogadott törvénnyel kapcsolatos, amelynek elfogadását harmadszorra is elhalasztották. Emiatt pedig csúszik a beígért béremelésük és egyéb jogaik törvényerőre emelése. Tegnap este a közlekedési minisztérium és a CFR szakszervezetek megállapodtak egy január 1-től bevezetendő, 10% körüli béremelésről.Az egészségügyi dolgozókat képviselő Sanitas szövetség bejelentette, hogy a hét közepén határozatlan idejű japán sztrájkot kezdeményeznek, szintén a fizetéseik miatt.A tanügyben dolgozók is elégedetlenek. Három szakszervezetük szavazást kezdeményez, melynek keretében az ágazatban dolgozókat arra kérik, hogy döntsenek arról, hogy januárban figyelmeztető vagy általános sztrájkba lépnek-e, ha a végrehajtó hatalom nem biztosítja a rendszerben dolgozók számára a törvényben előírt béremelést.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 10 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 13 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 29 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 12 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 13 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 34 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 11 Nem sokat gondolkodtam ezen 51