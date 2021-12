Milyen mutatók esetén lesz kötelező a munkahelyi covid-igazolvány? Ingyenes tesztelési utalványokat kapnak a cégek

Az egészségügyi minisztérium hétfő esti közleményében rámutattak,miniszter a nap folyamán megbeszélést folytatott az üzleti szféra képviselőivel egy esetleges újabb járványhullám megfékezésére irányuló közegészségügyi intézkedésekről.A covid-igazolvány bevezetéséről szóló jogszabálynak a romániai helyzethez kell igazodnia, és egyaránt figyelembe kell vennie a közegészségügyi érdekeket és a gazdaság megfelelő működésének szükségességét. Az ingyenes tesztelési utalványok biztosítása lehet az egyik megoldás a helyzetre - írták a közleményben.A minisztérium szerint a covid-igazolványt akkor vezetik be, ha három egymás utáni héten másfélszeres az esetszámok növekedése, illetve akkor mondanak le a használatáról, ha az esetszámok kitartóan csökkennek, és az összesített incidencia 1 alá esik vissza.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 10 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 13 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 29 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 12 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 13 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 34 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 11 Nem sokat gondolkodtam ezen 51