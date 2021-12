Frissítve! Káosz a parlamentnél: az AUR tiltakozói megszállták az épület udvarát, akadályozzák az autók bejutását

Frissítés: Az AUR-os tüntetők a kormány épülete felé tartanak. Elhagyták a parlamentet, és most az Egyesülés térnél járnak. A G4Media riporterének becslése szerint több ezer ember vesz részt a felvonuláson.



A miniszterek már nem jönnek kedden a parlamentbe a költségvetési meghallgatásra, ahogyan azt eredetileg tervezték, hanem online hallgatják meg őket.A Brüsszelben tartózkodóminiszterelnök kedden beszélt a belügyminiszterrel, és kérte tőle, hogy védjék meg az állami intézmények integritását, alkalmazzák a törvényt és szorítsák vissza az erőszakos megnyilvánulásokat, prioritásként kezelve a polgárok védelmét - közöltekormányszóvivő a parlamentnél zajló tüntetések kapcsán."A szabad véleménynyilvánításhoz való jogot az alkotmány garantálja, de annak békésen és törvényes keretek között kell történnie" - fogalmazott a szóvivő.Az USRbelügyminiszter lemondását követeli amiatt, hogy a tüntetőknek sikerült átugraniuk a kerítéseket és megrongálniuk az autókat anélkül, hogy a csendőrök közbeléptek volna, és hogy két nagykövet a mai napon a parlamentben rekedt a tüntetés miatt._________________________________________________________

Frissítés:

Japán romániai nagykövete a parlamentben tartózkodott, amikor a tüntetők benyomultak az udvarra, és megpróbáltak behatolni az épületbe. Nem tudott kijönni.A G4Media.ro forrásai szerint a tiltakozók megrongálták Japán és az Egyesült Államok romániai nagyköveteinek autóit a szenátus udvarán., az tüntetést szervező AUR társelnöke azt állította, hogy amikor a parlament ajtóit bezárták, képviselőtársai és szenátorok megkérdezték tőle, hogy hol tudnak kijutni az épületből. Ő pedig azt válaszolta nekik, hogy először menjenek fel a parlament pulpitusára, és adjanak garanciát arra, hogy nem szavazzák meg a covid-igazolvány bevezetését, utána "megmondja nekik, merre menjenek".A bukaresti csendőrség néhány órával a covid-igazolvány elleni tüntetés kezdete után, és jóval azután, hogy a tüntetők behatoltak a parlament udvarára, bejelentette, hogy megerősítette a közrendet a parlament környékén. Bár az amerikai és a japán nagykövet autóját, valamint egy román parlamenti képviselő kocsiját is megrongálták, a csendőrség ismét közölte, hogy "eddig nem alkalmaztak erőszakot".Több mint két óra randalírozás után George Simion a csendőrkordon előtt karácsonyi dalokat kezdett énekelni, miközben fel-le járkált.___________________________________________________________

Az eredeti hírünk:

Az AUR tagjai és szimpatizánsai kedd reggel a parlament előtt kezdtek tiltakozó akcióba a covid-igazolvány tervezett elfogadása ellen.A résztvevők, akiknek zöme autóbusszal érkezett, több megyéből, igyekeztek több oldalról körbevenni az épületet.

"Szabadság", "Átgázolunk rajtatok"

- skandálták.A képviselőház bejárata előtt egy nagyméretű transzparenst helyeztek el "Szabadság, bizonyítványok nélkül" felirattal."Meglátjuk, hogyan fognak szavazni ezek a képviselők, 10.00 órától ide kell jönniük" - idéztet, az AUR társelnökét a News.ro.A G4Media szerint több mint ezer ember vesz részt a tüntetésen, amely miatt a környéken lezárták a közúti forgalmat.Csendőrök és rendőrök is a helyszínen vannak, de nem nagyon avatkoznak közbe.Simion bejelentette, hogy a képviselőház minden bejáratát elzárták a tüntetők.11 óra körül több száz tiltakozó nyomult be a parlament udvarára, és az épület bejáratai felé vették az irányt. Az épület ajtói előtt csendőrökből álló kordont állítottak fel. A parlament udvarára elvileg nem szabad belépni, mivel a kapukat őrzik.A tüntetők próbálták akadályozni, hogy a képviselők autóikkal behajtsanak a parlament parkolójába. Az udvaron lévők leköptek egy autót, amelyben egy képviselő ült.A biztonsági erők kordont alakítottak ki az épület bejáratánál lévő lépcsőkön, de nem avatkoztak be a rend helyreállítása érdekében. A legtöbb bejáratot a tüntetők eltorlaszolták, sok képviselő emiatt nem tud bejutni az épületbe.A csendőrök dél körül elzárták az udvar bejáratait, ekkor több tüntető kezdett átmászni a parlament épületének kerítésén.Ezután a Védelmi és Biztonsági Szolgálat (SPP) megerősítette az őrséget, és a szenátus épületének bejáratánál lévő masszív ajtót bezárták - jelentette az Antena 3 és a Digi24.hírünk frissül...