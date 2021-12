Nicolae Ciucă: nem értjük, hogy lehet provokációnak nevezni a NATO és Ukrajna lépéseit

Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tárgyalt kedden Nicolae Ciucă miniszterelnök. A találkozón a román kormányfő azt mondta, nem érti, hogyan lehet a NATO és Ukrajna lépéseit provokációnak nevezni.



Ciucă és Stoltenberg közös sajtótájékoztatón számolt be a megbeszélésük részleteiről. A miniszterelnök elmondta, szóba került a madridi csúcs és a spanyol fővárosban elfogadásra kerülő stratégiai NATO-koncepció előkészítése, amelynek kidolgozásában Románia aktívan részt kíván venni, akárcsak a NATO jövőbeli küldetéseiben. Ugyanakkor biztosította a katonai szövetség főtitkárát: Bukarest továbbra is tartja magát ahhoz a vállalásához, hogy a GDP-je 2 százalékát a védelemre fordítja.A megbeszélések központi témáját az Ukrajna körüli és a Fekete-tengeri térség biztonsága képezte. A miniszterelnök azt mondta, az ukrán határ melletti jelentős orosz csapatösszevonások indokolatlanok és nem provokáció eredményei. 'Nem értjük, hogy lehet provokációnak nevezni a NATO és Ukrajna lépéseit' - fogalmazott a kormányfő, hangsúlyozva, magától értetődő, hogy a NATO minden tagját megvédi, hisz ez a szövetség alapja.Ciucă elmondta, egyetértettek a NATO főtitkárával abban, hogy koherens és kiegyensúlyozott válaszokat kell adni a fenyegetésekre a katonai szövetség keleti szárnyán és a Fekete-tenger térségében, ugyanakkor a megelőzés és a védelem előtérbe helyezése mellett szükség van a feszültség csökkentésére is. 'Ahogy a múlt héten is elhangzott a NATO és szövetségesei részéről, az Ukrajna elleni összes újabb agresszió komoly következményekkel fog járni' - nyilatkozta a miniszterelnök.Ciucă megerősítette, hogy Románia támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. "A szuverenitás egyik alapelve, hogy minden államnak joga van szabadon meghatározni külpolitikáját, és a NATO határozottan támogatja ezt az elvet" - jelentette ki.A román kormányfő és a NATO-főtitkár megegyezett abban, hogy a NATO továbbra is a megelőzés és a védelem politikáját alkalmazza. 'A Szövetség megjelölte az Orosz Föderáció iránti párbeszéd csatornáit és több ízben is dialógust indítványozott. De ahhoz, hogy ez a dialógus hatékony legyen, enyhíteni kell a feszültséget' - nyilatkozta Nicolae Ciucă.