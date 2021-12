Rafila szerint az ötödik hullám legalább két hónapot fog tartani és február-márciusban lesz a legnagyobb a fertőzésveszély

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetését előíró törvénytervezet értelmében már az első adaggal beoltott személyek megkapják az igazolványt, de az csak akkor válik véglegessé, amikor az illetőt teljeskörűen beoltották.A törvény csak Románia területén lesz érvényes. Külföldre utazva az illető ország járványügyi intézkedéseit kell majd tiszteletben tartani - szögezte le Rafila.

