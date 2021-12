Sorra büntetik a rendőrök a tegnapi AUR-os tüntetés résztvevőit, eddig 170 ezer lejre bírságoltak

(A parlament udvarára benyomuló, majd Șoșoacă szenátor vezetésével a kormány épületéhez átvonuló tüntetőkről, akik a munkahelyi covid-igazolvány bevezetése ellen tiltakoztak, itt írtunk bővebben .)A tárca tájékoztatása értelmébenminiszter elrendelte, hogy a belügy ellenőrző testülete haladéktalanul végezzen ellenőrzést a megmozdulásra kivezényelt rendvédelmi szervek bevetésének megszervezése kapcsán.A közlemény szerint négy jármű megrongálása miatt indult vizsgálat, eddig kettőnek a tulajdonosa nyújtott be előzetes magánindítványt.A keddi nap folyamán a fővárosi rendőrség előállított egy 50 éves férfit, akit a négy jármű festékkel való lefújásával gyanúsítanak. A férfit az egyik bukaresti sugárúton állították meg a csendőrök, és többek között egy katonai gázálarcot, egy többfunkciós zsebkést, fecskendőket és egy adó-vevő készüléket is találtak nála. A férfi ellen veszélyes tárgyak jogtalan viselése vagy használata miatt indítottak eljárást.Az engedély nélküli tüntetés 14 szervezőjét - akik hat civil szervezet és egy parlamenti párt tagjai - összesen 140 ezer lejre büntették. Eddig 167 résztvevőt azonosítottak, akikre 58 bírságot szabtak ki, 34.300 lej értékben. A tüntetés résztvevőinek azonosítása és megbírságolása folytatódik - áll még a belügyi tájékoztatásban.

