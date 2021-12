Őrizetbe vett 6 személyt a DNA, akiket covid-igazolások haimsításával vádolnak

Őrizetbe vettek a korrupcióellenes ügyészek két egészségügyi asszisztenst, akik a gyanú szerint egy mangaliai oltóközpontban több mint 100 személynek állítottak ki pénz ellenében oltási igazolványt, anélkül, hogy az illetőknek beadták volna a vakcinát.



Az országos korrupcióellenes ügyészség (DNA) szerdán közölte az AGERPRES hírügynökséggel, hogy büntetőeljárást indítottak egy mangaliai oltóközpont két asszisztensnője,ésellen, akiket 24 órára őrizetbe is vettek bűnszervezet létrehozása, csúszópénz elfogadása, informatikai rendszerhez való illegális hozzáférés, informatikai csalás és közokirat-hamisítás miatt.Ugyanabban az ügybent, a mangaliai városi kórház alkalmazottját is őrizetbe vették befolyással való üzérkedés, vesztegetés, informatikai rendszerhez való illegális hozzáférésre való felbujtás, informatikai csalásra való felbujtás és közokirat-hamisításra való felbujtás miatt.További három személyt szintén őrizetbe vettek bűnszervezet létrehozása, befolyással való üzérkedés, vesztegetés, informatikai rendszerhez való illegális hozzáférés, informatikai csalás, közokirat-hamisítás és pénzmosás miatt.Az ügyészek azt próbálják felgöngyölíteni, hogyan juthatott több mint 100 - zömében Suceava és Konstanca megyei - ember a digitális európai covid-igazolvány birtokába, anélkül, hogy megkapta volna az oltást.A DNA szerint augusztus végén, szeptember elején Pompilia Timofei és Henriette-Raluca Berge bűnszervezetet hozott létre, amelynek az volt a célja, hogy 250-400 euró közötti összegekért hamis oltási igazolványokat állítson ki.A szervezethez utólag mások (rokonok, barátok) is csatlakoztak, akik 'ügyfeleket' toboroztak a két asszisztensnőnek. A beszervezett személyekért 100-250 eurós jutalékot kaptak, az ügyfél anyagi helyzetétől függően.A beoltottságot hamisan igazoló bizonylatot a mangaliai oltóközpont rendszere segítségével állították ki. A kapcsolatot Elena Daniela Vlădoi tartotta fenn a csoport tagjai között, ő intézte az összegek elosztását is.A mangaliai városi kórházban és az oltóközpontban, valamint 50 Suceava és Konstanca megyei magánlakásban végzett házkutatások során 192 ezer lejt és 80 ezer eurót foglaltak le a nyomozók.Az ügyészek a Suceava megyei törvényszék elé terjesztik az iratcsomót, és kérik az őrizetbe vett gyanúsítottak előzetes letartóztatásba helyezését.