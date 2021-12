Magyar feliratot hozott az angyal a kolozsvári karácsonyi vásárra

November végén egészen nagy port kavart Kolozsváron, hogy a karácsonyi vásár - a korábbi évek gyakorlatával ellentétben - nem volt többnyelvű. A helyi RMDSZ tanácsosai arról nyilatkoztak, hogy idén is kérvényezték a magyar nyelvhasználatot, ámbár csalódniuk kellett a vásár megnyitóján.Rácz bejegyzése szerint idén végül nem csak a vásárnál, de a tömegközlekedési járművökön is megjelent a magyar nyelvű karácsonyi üdvözlet.

"Egy újabb lépés a normalitás irányába. Magyarul is kellemes ünnepeket kíván a kolozsvári közszállítási vállalat és a kolozsvári karácsonyi vásár már magyarul is köszönti az odalátogatókat"- közölte Rácz Béla Gergely kolozsvári RMDSZ-es tanácsos a Facebook-oldalán.