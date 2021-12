Vita a 2022-es költségvetésről: kiegyensúlyozott vs. komolytalan és hazugságokra alapuló

Felelősségteljesnek, kiegyensúlyozottnak és realistának nevezte a jövő évi költségvetés szerda délutáni parlamenti vitáján a miniszterelnök a kormány által benyújtott tervezetet.



Felszólalásábanelmondta, a büdzsét úgy dolgozták ki, hogy kielégítse a finanszírozási szükségleteket és az uniós alapok felhasználásával közép, illetve hosszú távon megerősítse a román gazdaságot. Úgy vélekedett: a kormány pénzügyi és adóügyi politikája évi 4-5 százalékos gazdasági növekedést tesz lehetővé.A miniszterelnök szerint a költségvetés kidolgozásakor

össze kellett békíteniük az egészségügyi válság és az energiadrágulás sokkhatásai miatti kiadásokat a deficit alacsony szinten tartásával.

A kormány céljának Nicolae Ciucă a költségvetési hiány fokozatos csökkentését nevezte.Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány teljesíti a nemzetközi partnereknek tett vállalásait, és erről biztosította az elmúlt napokban tett brüsszeli látogatásán az EU döntéshozóit is.szociáldemokrata párti (PSD) szenátor szintén kiegyensúlyozott költségvetésről beszélt, amelyben a szociális intézkedéscsomagra és a beruházásokra szánt források nagyon jó arányban oszlanak meg, amelyben - szerinte - a beruházásokra szánt források nagyon jó arányban oszlanak meg.Felszólalásában a politikus emlékeztetett arra, hogy a kormány a beruházásokra a GDP közel 7 százalékát irányozza elő."A 88,8 milliárd lej a legnagyobb összeg, amit eddig Románia a költségvetésben a beruházásokra fordított" - mondta a szenátor.Hasonlóan vélekedett a PNL-s, aki szerint a 2022-es büdzsé föltétlenül szükséges intézkedéseket tartalmaz és további erénye, hogy nem újabb adók bevezetésére vagy a jelenlegiek növelésére alapoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy

növelni kell az adóbehajtás hatékonyságát

, és hangsúlyozta azt is, hogy a vállalt reformok megvalósítása nélkül az ország nem fejlődhet a tervezett ütemben. Szerinte a koronavírus-járvány jövőre is bizonytalanságban tartja majd a gazdaságot."Már nyakunkon az ötödik hullám" - jelentette ki.A politikus kifejtette: részben a PNL érdemének tartja, hogy a tavalyi jelentős gazdasági visszaesés és a közel 10 százalékos költségvetési hiány után idén sikerült pótolni a veszteségek nagy részét és lefaragni a deficitből. Hozzátette, hogy a válság a vállalkozókat és a munkavállalókat terheli meg a legjobban.A képviselő a PNL frakciójának nevében a támogatásáról biztosította a miniszterelnököt a költségvetésben foglalt intézkedések végrehajtásában.A kormány által javasolt

jövő évi költségvetés "hazugságokon alapul",

a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ezért nem fogja megszavazni - jelentette ki a tervezet parlamenti vitáján a párt képviselője,A politikus kifejtette: az USR kételkedik abban, hogy jövőre a költségvetés bevételei a kormány által előrejelzett ütemben fognak növekedni."A gödör fenekére jutottunk. Óriási gondjaink vannak a kiadásokkal, amelyek nagyon jelentős mértékben megnövekedtek" - jelentette ki Năsui.Az USR politikusa úgy vélekedett, hogy a költségvetésbe foglalt bevételek "légből kapottak"."Ugyanaz a történet ismétlődik évről évre ebben a parlamentben a költségvetés megszavazásakor. Fiktív bevételek kerülnek a tervezetbe, amelyek nyilvánvalóan soha nem valósulnak meg" - tette hozzá az ellenzéki politikus, aki kifogásolta azt is, hogy az igazságszolgáltatás jövő évi büdzséjét csökkentette a kormány.

"Ezt úgy kell érteni, hogy szabad kezet adnak a lopáshoz?"

- tette fel a kérdést, majd leszögezte, az USR nem fogja megszavazni a költségvetés tervezetét., a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke úgy vélte, a költségvetésről szóló törvény egy nagyon fontos jogszabály, amelyet "komolytalanul kezelnek". Ezt bizonyítja az is, hogy a kormánypártok komolytalan hozzáállását tükrözi az a tény is, hogy az ülés megnyitása után mind a képviselőház, mind a szenátus elnöke elhagyta a termet, rábízva helyetteseikre az ülés levezetését."Azt is nagyon jól tudják a kormánypártok, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésre a törvénytervezet tanulmányozására és a módosító javaslatok benyújtására. A szándékuk az volt, hogy csupán kipipáljuk ezt a feladatot, ne foglalkozzunk komolyan a költségvetéssel" - fejtette ki felszólalásában az AUR politikusa.Véleménye szerint a parlamenti vita lezárásának sürgetése ugyanezt a komolytalanságot tükrözi. "Sietünk vakációra, azért szavazunk már ma a tervezetről, hogy ne maradjon holnapra" - fűzte hozzá.Szerinte "nagy az aszimmetria" a románok valós szükségletei és a "hatalmon lévőket kiszolgáló" erőszakszervezetek támogatása között. Példaként az újonnan létrehozott családügyi minisztériumot említette, amely szerinte nagyon jó kezdeményezés lenne, ha komolyan vennék. A tárcának azonban mindössze 37 millió eurós költségvetést irányoztak elő 2022-re, ami szerinte csak a személyzet fizetésére és a székhely működtetésére lesz elegendő.Az AUR politikusa szerint ugyanakkor a tanügy alulfinanszírozott, az egészségügy büdzséje sem nagyobb az ideinél, a hírszerző szolgálatok költségvetését azonban növelték.RMDSZ-es képviselő elismerően nyilatkozott a jövő évi költségvetésről. Mint kifejtette: a büdzsé az egészségügyi és az energiaválság kihívásaihoz igazodik, ugyanakkor a deficithez és az államadóssághoz kapcsolódó célkitűzéseket szem előtt tartva "viszonylag óvatos" a kiadásokkal. Értékelése szerint a jövő évi költségvetés biztosítja a hatóságok működését, nem hanyagolja el a közberuházásokat, kedvez az intézményi stabilitásnak és a gazdaság növekedésének. Ezért az RMDSZ megszavazza a tervezetet - jelentette ki Miklós Zoltán.A képviselő a költségvetés pozitívumai között említette a nyugdíjak emelését, az energiadrágulásnak kiszolgáltatott fogyasztók támogatását és a helyi önkormányzatok finanszírozását. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ javaslatára jövőre is sikerült forrásokat előteremteni az előadóintézmények működtetésére.A politikus ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy növelni kell az adóbehajtás hatékonyságát, mert Románia nagyon lemaradt uniós viszonylatban ezen a téren. Erre szerinte megoldást nyújthat a digitalizálás, az adószabályok egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele.A képviselő a speciális nyugdíjak jelentette gondok megoldását prioritásnak nevezte.

Szerinte nem is a juttatások kifizetéséhez szükséges 2 milliárd euró jelenti a problémát, hanem az, hogy nem a társadalmi szolidaritás és a hozzájárulás elvén alapulnak

Miklós Zoltán a 2022-es év kihívásai közé sorolta a népességfogyást megfékező, a gyermekvállalást ösztönző, családközpontú közpolitikák kidolgozását, az uniós alapok hatékony lehívását, az országos helyreállítási tervben foglalt reformok megvalósítását és az Anghel Saligny településfejlesztési program fojtatását.