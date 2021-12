Beavatkozási intézkedéscsomagokat kell készítsenek a prefektusok. 100 ezren vannak karanténban, de a számuk nőni fog

Ciucă kijelentette, a hatóságoknak úgy kell felkészülniük a közelgő ünnepekre, hogy amennyiben a helyzet úgy kívánja, azonnal tudják megtenni a szükséges lépéseket. 'Meggyőződésem, hogy mindannyian tisztában vannak a Covid-19 világjárvány által okozott helyzet összetettségével, amelyet az időjárási viszonyok még tovább fokoznak' - mondta a prefektusoknak a kormányfő.belügyminiszter pedig arról számolt be, hogy jelenleg több mint 100.000 ember van karanténban országszerte, akiket a belügyi tárca alá tartozó szervezetek ellenőriznek. "Becsléseink szerint a karanténba helyezettek száma országos szinten meghaladja majd a 115.000 főt, ami nagy mennyiségű munkát jelent a struktúráink számára" - mondta a belügyminiszter.

