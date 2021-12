Mozgósítják a rendőröket, csendőröket az ünnepekre. 44 tonna pirotechnikai eszközt már elkoboztak

A belügyminiszterkormányfővel közösen vett részt a prefektusokkal és a központi adminisztráció képviselőivel tartott videokonferencián.Bode a rendfenntartó erők aktív és látható jelenlétét kérte a karácsonyi és szilveszteri köztéri ünnepségek helyszínein, ugyanakkor a közúti forgalom gördülékenységének biztosítása érdekében a közúti rendőrség fokozott jelenlétét, az úttakarítás folytonosságának biztosítását kérte alárendeltjeitől.A belügyminiszter figyelmeztette ugyanakkor a tanácskozás résztvevőit, hogy gondot kell fordítani a zsúfoltság megelőzésére a közterületeken, mivel 'az állampolgárok szokása, hogy a téli ünnepek alatt, és különösen szilveszter éjszakáján nagy csoportokban mulatnak'.'A szabad véleménynyilvánítással kapcsolatos nyilvános rendezvényeken biztosítani kell, hogy ezek békés és civilizált módon, a hatályos törvényi keretek között történjenek' - tette hozzá Lucian Bode.A tárcavezető a pirotechnikai eszközök forgalmazásának fokozott ellenőrzésére szólította fel a hatóságokat, és arról is beszámolt, hogy eddig már 44 tonna ilyen eszközt elkoboztak a hatályos törvények áthágása miatt.

