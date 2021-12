G4Media: mégsem fogják kötelezni a munkahelyeken a Covid-igazolást

A döntést a G4Media forrásai szerint a koalíció vezetői egyelnökkel a Cotroceni Palotában tartott találkozón hozták meg. Nem világos egyelőre, hogy ki támogatta azt a verziót, hogy ezt a kulcsfontosságú rendelkezést kivegyék a törvénytervezetből.Azegészségügyi miniszter által előkészített törvénytervezet előírta, hogy a munkáltatók - a magán és az állami szektorban egyaránt - kötelesek felfüggeszteni azon alkalmazottak munkaszerződését, akik nem tudnak oltási igazolást vagy negatív teszteredményt felmutatni, illetve igazolni, hogy átestek a betegségen.A G4Media beszámolója szerint a PSD vezetője behívta Rafilát a pártközpontba, hogy módosítsa a törvényjavaslatát. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a G4Media forrásai szerint nem ért egyet az új verzióval.A döntés hátterében az lehetett, hogy a kormánykoalíción belül is viták voltak a tervezett jogszabály körül, ugyanakkor a keddi, AUR által szervezett tüntetés is megtehette a hatását, melynek résztvevői a törvény elutasítását követelték.

A kormánykoalíciót alkotó pártok vezetői szerda este megállapodtak abban, hogy a Covid-igazolásról szóló törvénytervezetből törlik azt a részt, mely a dokumentum munkahelyi kötelezéséről szól. Az információt Marcel Ciolacu , a PSD elnöke is megerősítette a G4Media-nak.