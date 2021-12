Válaszolt a szászfenesi önkormányzat a levelünkre, melyben a Szamos masszív szennyezésének okaira kérdeztünk rá

Idén október végén és november elején széleskörű akciót szerveztek a Balastierei utcai gyalogoshíd és a Tineretului utca környékén a folyó megtisztítására, melynek során több mint 2.000 tonna hulladékot távolítottak el a vízből.2021-ben a helyi rendőrkapitányság 214 bírságot szabott ki, összesen 692 000 lej értékben szemetelésért.Hosszú távú megoldásokban is gondolkodnak: pl. megfigyelő kamerák felszerelésén 111 olyan helyszínen, ahol gyakran helyeznek el illegálisan hulladékot; vagy a lakosság tájékoztatásán a hulladékok megfelelő kezelésével kapcsolatban. Korábban egyébként már helyeztek ki megfigyelő kamerákat, amelyekkel az illegális hulladéklerakókhoz vezető utakat ellenőrzik.Jövő év elején pedig tervezik egy „ökocentrum” megnyitását az építkezési hulladék és egyéb, nagyméretű hulladékok gyűjtésére.Addig is, amíg az ökocentrum elkészül, a Balastierei utcában levő két konténerben helyezhetik el a magánszemélyek az építkezési hulladékot. Ezeket a konténereket naponta kiürítik, hogy elkerüljék a hulladék földre való lerakását. Ugyanakkor a helyi rendőrség folyamatosan ellenőrzi ezt a részt, hogy elkapja azokat, akik a földre dobják a hulladékot.Mint írják, jelenleg a községben működő köztisztasági vállalat díj ellenében nyújt szolgáltatást a polgárok - mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek - által termelt mindenféle hulladék begyűjtésére, amelyet aztán a nagyváradi regionális hulladéklerakóba szállítanak. A község önkormányzata emellett időszakosan ingyenes gyűjtési akciókat szervez: a község különböző pontjain helyez el konténereket ilyenkor. Ezekbe vegyes hulladék kerülhet, kivéve az újrahasznosítható vagy komposztálható hulladékot.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 12 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 14 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 40 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 19 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 15 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 42 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 12 Nem sokat gondolkodtam ezen 66