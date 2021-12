Mielőbb hozzáférhetővé akarják tenni Romániában is a koronavírus elleni új gyógyszert

A szaktárca csütörtöki közleményében rámutat, kevesebb mint 24 órával azután, hogy az Amerikai Egyesült Államok engedélyezte a Pfizer gyártó Paxlovid nevű koronavírus elleni gyógyszerének használatát, az egészségügyi miniszter lépéseket tett annak érdekében, hogy mielőbb Romániába is jusson a készítményből.csütörtökön megbeszélést folytatott erről a Pfizer képviselőivel.A Paxlovid egy szájon át szedhető antivirális szer, azoknak a pácienseknek ajánlott, akiknél fennáll a betegség súlyos formáinak kockázata. A klinikai kísérletek adatai szerint a készítmény 90 százalékban hatásos a kórházi ápolás, illetve a halálozás megelőzésében, ha a megbetegedés első napjaiban elkezdik használni.A minisztériumi közleményben hangsúlyozzák, a járvány megfékezésének fő eszköze továbbra is a védőoltás marad, más közegészségügyi intézkedések, a tesztelés biztosítása és a járóbeteg-ellátás bővítése mellett.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 12 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 14 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 40 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 19 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 16 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 42 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 12 Nem sokat gondolkodtam ezen 68