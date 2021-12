Kötelező Covid-igazolvány: a volt USR-s egészségügyi miniszterek szerint nem lenne szabad engedni a tüntetőknek

A két egykori tárcavezető azt írta, maguk is értesültek róla, hogy az elnök "magához rendelte" a koalíció vezetőit, akik e megbeszélés hatására módosítani fognak a Covid-igazolvány bevezetéséről szóló törvény tartalmán. "Ha nem lesz kötelező a Covid-igazovány a munkahelyen, ez a törvény okafogyottá válik" - nyomatékosították a levél aláírói, akik szerint érthetetlen, miért akarja az elnök megfosztani a hatóságokat egy olyan eszköztől, amely nagy segítségükre lehetne a járvány elleni küzdelemben.A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusai hangsúlyozták, az államfőnek nem szabad engednie a parlament épülete előtt a napokban tüntetőknek."Ön Románia biztonságpolitikájának a vezetője, rendkívül súlyos lenne, ha ilyen könnyen engedne a nyomásnak. Meg kell találnia az erőt, hogy helyesen cselekedjen, azt az erőt, amelyről oly sok európai vezető tanúbizonyságot tett már" - nyomatékosították.Mihăilă és Voiculescu szerint az államfő számos rossz, politikai indíttatású döntést hozott a járványkezelést illetően, most pedig meg akarja gátolni egy olyan intézkedés bevezetését, amely döntő jelentőségű lehet Románia számára a járvány legyőzésében.A két volt miniszter levelében rámutatott, támogatják a Covid-igazolvány bevezetéséről szóló törvényáltal szorgalmazott változatát, és arra biztatják az egészségügyi minisztert, hogy ne engedjen az államfő nyomásgyakorlásának."Ne ismételje meg a világjárvány harmadik és negyedik hullámának hibáit, amikor ön és Cîţu volt miniszterelnök megtagadtak minden életmentő intézkedést. A hibáikért drágán megfizettek a románok. (...) Ne szövetkezzen az ország szélsőségeseivel. A halottak elnökeként fog bevonulni a történelembe, európai viszonylatban lakosságarányosan a legtöbb halálesetért felelős elnökként, olyan felelőtlen elnökként, aki megtagadta a románoktól a lehetőséget, hogy hamarabb megszabaduljanak ettől a járványtól" - zárta az államfőhöz intézett nyílt levelét Ioana Mihăilă és Vlad Voiculescu.

