Érdemes tudni: ezek a szabályok lesznek érvényben az ünnepek alatt

Az éttermek és kávézók karácsony éjjelén időkorlátozás nélkül működhetnek, de csak a beoltottak, a betegségen átesettek vagy a negatív teszttel rendelkezők léphetnek be. A korlátozásokat a hatóságok december 9-én enyhítették, így a be nem oltottak számára már nincs éjszakai kijárási tilalom. Ezek a szabályok az ünnepek alatt is érvényben maradnak.



A veszélyhelyzetet a hatóságok december 9-én további 30 nappal meghosszabbították, ugyanakkor

a korlátozásokat enyhítő intézkedések léptek hatályba

- az éjszakai karantén feloldása a be nem oltott személyek esetében- a bevásárlóközpontokba, szállodákba, éttermekbe vagy edzőtermekbe való belépés engedélyezése a gyorstesztelésen vagy RT-PCR vizsgálaton átesett személyek számára (ez korábban csak az oltottanak volt megengedve)- a 200 négyzetméteres vagy annál kisebb üzletekbe (nem csak élelmiszerüzletekbe) való bejárás engedélyezése mindenki számára, személyenként legalább 4 négyzetméteres terület biztosítása mellett- a kültéri maszkviselési kötelezettség eltörlése, kivéve a zsúfolt helyeket- az üzletek és vendéglátó helyek nyitvatartási idejének meghosszabbítása 22 óráig (korábban 21 órakor kellett zárniuk)A bárok, klubok és diszkók továbbra is zárva maradtak, és a magánrendezvények, például esküvők és keresztelők továbbra is tilosak.

A vendéglátóhelyek nyitva lehetnek karácsony éjjel, korlátozások csak a be nem oltottak számára maradnak érvényben

Szenteste és szilveszterkor egész éjjel lehet majd bulizni. Az éttermek, kávézók, teraszok időbeli korlátozás nélkül működhetnek, de csak a beoltottak, a betegségen átesettek, illetve a negatív teszttel rendelkezők számára:- írták közleményükben a hatóságok.

A klubok, diszkók és bárok karácsonykor és szilveszterkor is zárva kell tartsanak.

Romániában azért enyhítettek a korlátozásokon, mert a megbetegedések száma jelentősen lecsökkent a 4. hullámot követően. A hatóságok becslése szerint a világjárvány 5. hulláma 3 héten belül megérkezik Romániába, és sokkal nagyobb hatású lesz, mint a 4. hullám, és legalább 2 hónapig tart majd. (hotnews.ro, hírszerk.)