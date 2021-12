Több mint 65 000-en jöttek be az országba karácsony első napján

A belépőoldalon mintegy 36 200 személy jelentkezett ellenőrzésre 8400 járművel, a kilépőoldalon pedig 29 700 személyt és 8700 járművet regisztráltak.A Magyarországgal közös határszakasz átkelőinél körülbelül 20.400 személyt és 6800 gépkocsit jegyeztek, repülővel mintegy 19.800-an lépték át a határt.A közleményből az is kiderül, hogy az elmúlt 24 órában 43 illegális tettet (19 bűncselekményt és 24 kihágást) észleltek a határátkelőknél és a zöldhatáron. A kirótt bírságok értéke 59.400 lej.A hatóságok nem engedtek be az országba 25 külföldi állampolgárt, mert nem tettek eleget a belépési feltételeknek, négy román állampolgárt pedig a törvényes előírásokra hivatkozva, különböző okokból nem engedtek ki Romániából.

