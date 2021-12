Jogtalanul vádolják, állítja Sándor Gábor szállításügyi államtitkár

Ez nagyon erős ellenállásba ütközött annak ellenére, hogy a közúti balesetek számát tekintve élen járnak ezek a közúti szállítók.A COTAR azt kériszállításügyi minisztertől, hogy továbbítsa az illetékes szerveknek az ellenőrző testület dokumentumát, és ugyanúgy járjon el a közlekedési felügyelőség jelenlegi vezetőjéről, a Román Közúti Hatóság (ARR) volt vezérigazgatójáról, Mihai Alecuról írt jelentéssel is.„Elfogadhatatlan, hogy miközben a közúti fuvarozók befizetik adóikat az államkasszába, a szállításügyi minisztérium két magas rangú tisztségviselője saját birtokának tekinti az intézményt, csalárd módon kezeli az adatbázisokat, kétes módszerekkel ingyenesen másokra ruház át állami tulajdonú ingóságokat, az általuk vezetett közintézmények érdekei fölé helyezve a saját, családi vagy üzleti érdekeit" – olvasható a COTAR közleményében.A szakmai szervezet már nyáron hivatali visszaéléssel vádolta meg Sándor Gábort, és azt mondta, az államtitkár magánvállalkozása jogtalanul hozzájutott az ARR adatbázisához. Az akkor hivatalban lévő USR-s tárcavezetőnél,nál is bepanaszolták az RMDSZ-es tisztségviselőt.A Transindex rákérdezett a hivatali visszaélésre is, és Sándor Gábor nyilatkozata szerint nincs semmiféle magánvállalkozása, mindössze egy képzést vezetett.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 13 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 15 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 40 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 29 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 20 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 50 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 14 Nem sokat gondolkodtam ezen 88