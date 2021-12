Jövőben több munkaszüneti nap esik hétköznapra, mint idén

* január 1. és 2. (az új év első és második napja) - szombat és vasárnap;* január 24. (a román fejedelemségek egyesülésének napja) - hétfő;* április 22. (ortodox nagypéntek);* április 24. és 25. (az ortodox húsvét első és második napja) - vasárnap és hétfő;* május 1. (a munka ünnepe) - vasárnap;* június 1. (gyermeknap) - szerda;* június 12. és 13. (az ortodox pünkösd első és második napja) - vasárnap és hétfő;* augusztus 15. (Nagyboldogasszony napja) - hétfő;* november 30. (Szent András napja) - szerda;* december 1. (Románia nemzeti ünnepe) - csütörtök;* december 25. és 26. (karácsony első és második napja) - vasárnap és hétfő.A munkatörvénykönyv előírásai szerint minden év január 15-ig kormányhatározattal állapítják meg azokat a munkanapokat, amelyekre az állami alkalmazottak szabadnapot kapnak a hivatalos munkaszüneti napok előtt vagy után, illetve azokat a napokat is, amikor a kieső munkaidőt be kell pótolniuk.

