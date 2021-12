Hotnews: nem merik kormánykoalícióban meglépni a zöldigazolvány munkahelyi kötelezését

A PSD-nek van erre nézve egy kezdeményezése, de a nyilvános diskurzusban a döntéshozók azzal érvelnek, hogy alkotmányellenes. A háttérben azonban az van, hogy a választók megtartása szempontjából kockázatosnak tartják a döntést."A zöld igazolvány kötelezésének témája - legalábbis idénre - lekerült a koalíció napirendjéről, Johannis elnöknek az a véleménye, hogy nem hozhatunk újabb szigorításokat. Sok minden arra utal, hogy ha meglépnénk, hatalmas utcai tiltakozások lennének" - mondják források a Hotnewsnak.A legutóbbi, karácsony előtti kormányülésen abban egyeztek meg a PSD, PNL és RMDSZ vezető politikusai, hogy a jogászokat megbízzák azzal, hogy új javaslatokkal jöjjenek.Azegészségügyi miniszter által létrehozott tervezetet erőteljesen bírálta, a PNL elnöke, ez pedig feszültségeket okozott a koalícióban.A források azt is állítják, hogy az ötödik hullám miatt új közlekedési korlátozások várhatóak, illetve már most erőteljesen zajlik az egészségügyi rendszer felkészítése a járványra.Karácsony előtt, Florin Cîțu,ésarról beszéltek, hogy vállaljon-e a kormány felelősséget a zöld igazolvány munkahelyi kötelezéséért. A PSD terve az volt, hogy ha így történne, az a pártok népszerűségére kevésbé ütne vissza. Ugyanakkor szerették volna, ha már január egytől életbe lépne egy ilyen rendelet.A források szerint a PSD ötletét előbb támogatta Ciucă miniszterelnök, de Florin Cîțu fellázadt, és azt kérte, hogy a parlamentben kegyen vita a törvényről.Ezután konzultáltak Johannisszal a pártvezetők, aki azt kérte, hogy mondjanak le az ötletről.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 14 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 18 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 43 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 31 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 23 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 55 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 14 Nem sokat gondolkodtam ezen 101