Szerdai koronavírus-adatok: ismét emelkedőben van az új fertőzöttek száma

Ez enyhe növekedés a keddi adatokhoz képest, amikor is 1144 új esetet azonosítottak a hatóságok.A halálesetek közül kettő korábban következett be.2359 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel - jelentette szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Jelenleg 392 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 35-nek van oltási igazolványa.A kórházban kezelt páciensek között 55 kiskorú van, és közülük hetet ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 7870 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2483 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 93 636 személy van házi, 59 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Bukarestből és Temes megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A legkevesebb új megbetegedést Călăraşi, Gorj, Mehedinţi, Szeben és Teleorman megyében jegyezték.A fővárosban 0,61 ezrelékes a fertőzöttségi ráta, ugyanannyi, mint egy nappal korábban volt.Az új megbetegedések megyék szerinti eloszlása a következő:* Fehér - 17* Arad - 56* Argeş - 22* Bákó - 24* Bihar - 56* Beszterce-Naszód - 12* Botoşani - 11* Brassó - 54* Brăila - 10* Buzău - 13* Krassó-Szörény - 14* Călăraşi - 2* Kolozs - 72* Konstanca - 44* Kovászna -21* Dâmboviţa - 29* Dolj - 10* Galac - 20* Giurgiu - 7* Gorj - 4* Hargita - 25* Hunyad - 28* Ialomiţa - 6* Iaşi - 44* Ilfov - 49* Máramaros - 21* Mehedinţi - 5* Maros - 28* Neamţ - 12* Olt - 8* Prahova - 26* Szatmár - 16* Szilágy - 16* Szeben - 5* Suceava - 29* Teleorman - 5* Temes - 91* Tulcea - 6* Vaslui - 9* Vâlcea - 20* Vrancea - 9* Bukarest - 194.Egyetlen település sincs az országban, ahol meghaladná a 6-ot az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A következő településeken a legmagasabb a mutató:* Varsánd (Arad) - 5,49* Bosoród (Hunyad) - 4,85* Vargyas (Kovászna) - 4,62* Csomaköz (Szatmár) - 4,54* Magyarszentpál (Kolozs) - 4,5.

