2020-ban (is) nagyon magas volt a 19 év alatti anyák száma Romániában, Maros megyében legrosszabb a helyzet

A legjobban ebben a statisztikában Krassó-Szörény, Brăila, Mehedinți, Gorj șs Tulcea megyék állnak.A tinédzseranyák átlagéletkor az első gyereknél a vidéki, hátrányos helyzetű környezetekben 16 év volt, sokan ezek közül a lányok közül 18 évesen már a második gyereket is megszülik, ugyanakkor Romániában van olyan eset is, hogy valaki 23 évesen már öt gyereknek adott életet.A Mentsétek Meg a Gyerekeket szervezet adatai szerint a kiskorú szülők 73%-nál a gyerekek utáni szociális juttatások jelentik az egyetlen jövedelmet a családban.Románia legrosszabbul áll az uniós statisztikában, a 19 év alatti anyák mintegy 23% az országunkból kerül ki.Bár a számok ijesztően magasak, az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest némi javulás tapasztalható, 2019-ben ugyanis 17 933 olyan szülés volt, ahol az anya fiatalabb volt 19 évnél, 749 esetben 15 év alatti.

Tavalyi évben 16 470 19 év alatti lánynak született gyereke Romániában az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint. A legrosszabb adatok Maros (971) megyéből érkeztek, ezt Dolj (723), Brassó (695) és Iași (656) megye követi. Magas a szám továbbá Bihar (614) és Szeben (479) megyében is.