Az egészségügyi miniszter reménykedik, hogy rövidesen lesz politikai döntés a zöldigazolványok munkahelyi kötelezéséről

Rafila szerdai sajtótájékoztatóján fejtette ki, hogy az elektronikus Covid-igazolvány munkahelyi bevezetésére még az omikron-esetek számának növekedése előtt kellene sort keríteni.Úgy vélekedett, a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetése segítene átvészelni a járvány ötödik hullámát, és általa elkerülhető lenne egy újabb lezárás, az online oktatásra való áttérés és a halálesetek számának növekedése."Meglátjuk, hogy lesz-e erre vonatkozó politikai döntés a következő időszakban" - mondta a miniszter.Rafila azt is elmondta, a hatóságoknak minden eszközzel fel kell készülniük az ötödik hullámra, amelynek kezdete akkortól számítható, amikor a fertőzöttségi ráta eléri az egy ezreléket.Korábban azt írtuk , a kormánykoalíció politikai források szerint egyelőre nem kívánja tárgyalni a kötelező zöldigazolvány kérdését, mivel utcai tüntetésektől és népszerűségvesztéstől tartanak

