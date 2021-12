Frissítve: Alexandru Rafila: az oltási arány valójában magasabb Romániában, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter úgy véli, hogy a hivatalos statisztikák nem tükrözik a román lakosság oltási arányának valóságát. A Digi24-nek adott interjújában arról értekezett, hogy az eddig beoltott 8 millió romániai, a lakosság mintegy 50 százalékát jelentheti, mert emberek milliói dolgoznak külföldön, és így a népesség kisebb, mint amit a nyilvántartások jeleznek (19,3 millió).



A hivatalos adatok szerint Románia lakosságának kb. 40 százalékát oltották be COVID ellen, sokkal alacsonyabb arányban, mint más európai államok lakosságát. Románia az Európai Unió utolsó előtti helyén áll oltások terén, tekintve, hogy Európában az átlagos oltási arány körülbelül 78 százalék.Az egészségügyi miniszter azonban bizakodó az oltási kedv terén, a Digi24 kérdésére, miszerint javulhat-e az oltási arány, Rafila azt mondta, ezen akár egy hagyományosan gyártott oltáshoz közelebb álló vakcina is változtatni tud.Szerinte a parlamentben ismételten elutasított munkahelyi COVID-zöldigazolvány nélkül, Romániának még mindig kevés fegyvere van az 5. hullám ellen, ismerte el az egészségügyi miniszter. És felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházakban továbbra is magas a tűzveszély, részben az elavult infrastruktúra, részben az emberi hibák miatt. Tekintettel arra, hogy Románia a világjárvány 5. hullámának küszöbén áll, úgy vélte nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a kórházak ismét túlterheltek.Addig viszont, amíg a politikum - sajtóforrások szerint - továbbra is fél bevezetni a kötelező zöldigazolványt, az egészségügyi miniszter az egyéni felelősséget emelte ki, mint a nagyobb baj fő megelőzési módszerét. Ez alatt pedig a maszkviselést és a teljes körű oltást értette, illetve szilveszterkor a gyakori szellőztetést más egyebek mellett.

Frissítés: sokszor emberi mulasztás, nem az épület állapota okoz tragédiát a kórházakban

A kórházi eljárások és az intézmények működési szabályzatának tiszteletben tartását szorgalmazta csütörtökön az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila szerint így megelőzhetők az emberi mulasztások okozta tragikus incidensek.A tárcavezető a bukaresti Matei Balş járványtani intézet idén januárban leégett és jelenleg felújítás alatt lévő épületszárnyát látogatta meg. A sajtónak nyilatkozva meggyőződését fejezte ki, hogy sok esetben nem az épület állapota, hanem emberi mulasztások miatt keletkeznek kórháztüzek. Ezek pedig szerinte csak úgy előzhetők meg, ha az egészségügyi személyzet, a betegek és a hozzátartozóik is betartják az eljárásokat és a szabályokat az intézményekben. „Ez nem oldható meg egyik napról a másikra, de erőfeszítéseket teszünk arra, hogy minél nagyobb biztonságban legyenek a páciensek” - jelentette ki Rafila.A miniszter hangsúlyozta, hogy az elöregedett infrastruktúrájú romániai kórházak intenzív terápiás, illetve oxigént használó részlegeit fel kell újítani ahhoz, hogy a felszerelések tökéletesen működjenek. Ehhez szerinte szükség van egy „legalább középtávú” kórháziinfrastruktúra-fejlesztési tervre.„Mindenkinek - főként a kórházvezetőknek - meg kell érteniük, hogy csökkenteni kell a kockázatokat. Nem őszinte, aki azt állítja, hogy teljesen meg lehet szüntetni az incidensek kockázatát. Ez sehol a világon nem lehetséges, egyetlen tevékenység esetében sem” - fogalmazott Rafila.A Matei Balş járványtani intézet menedzsere,elmondta, hogy az idén leégett épületszárny felújítása várhatóan januárban fejeződik be.