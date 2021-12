Frissítve: Enyhén nőtt Bukarestben a fertőzöttségi ráta, összesen 1497 új fertőzést igazoltak

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) csütörtöki közlése szerint az utóbbi 24 órában 1497 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel.



Továbbá 37 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak. A halálesetek közül egy korábban következett be. Harmincegyen közülük oltatlanok voltak, 35-nek más betegsége is volt. A hat beoltott elhunyt 60 és 69 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és valamennyien más betegségben is szenvedtek.Ezzel 58.714-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A szerdai 0,61-ről csütörtökön 0,63-ra nőtt Bukarestben az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - közölte a fővárosi egészségügyi igazgatóság.A legkevesebb új megbetegedést Mehedinţi, Ialomiţa, Szilágy, Călăraşi és Gorj megyében jegyezték.A mutató október 22-én volt a legnagyobb a román fővárosban, akkor 16,54 ezreléket regisztráltak.

Egyetlen település sincs az országban, ahol meghaladná a 6-ot az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma

A következő településeken a legmagasabb a mutató:* Varsánd (Arad) - 5,49* Magyarszentpál (Kolozs) - 4,95* Bosoród (Hunyad) - 4,85* Vargyas (Kovászna) - 4,62* Csomaköz (Szatmár) - 4,54.

402 koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályon, közülük hét gyerek. Mindössze 34-nek van oltási igazolványa.



2365 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel. A kórházban kezelt páciensek között 55 kiskorú van.Románia területén 8068 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2540 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 87.176 személy van házi, 58 intézményes karanténban.Fotó: cottonbro / Pexels