Ha a román rendőrségen múlott volna, lehet, hogy felrobban az egyik bukaresti bevásárlóközpont

Szerdán a főváros Park Lake bevásárlóközpontját a hatóságnak 3 órára evakuálnia kellett, s bár a bombafenyegetés hamisnak bizonyult, a román sajtó különös esetre bukkant a háttérben. Evakuálás előtt ugyanis a rendőrségnek elvileg ellenőriznie kellene, hogy a bejelentésnek van-e igazság alapja. A román rendőrség viszont hiába kapta meg már kedd éjfélkor az e-mailt arról, hogy ismeretlen elkövető(k) 14 óra múlva fel fogják robbantani a plázát. Az elektronikus levelet egészen másnap délelőtt 10 óráig senki se olvasta el.A Hotnews szerint a hatóság szóvivője,ezt azzal magyarázta, hogy a fenyegető üzenetet a román rendőrség honlapján, a "kapcsolat" - "online petíció küldése" alatt felsorolt egyetlen e-mail címre küldték, ahol a program hétfőtől vasárnapig, reggel 8-tól este 19 óráig tart. És azért maradt olvasatlan, mert azok, akik kezelik ezt az e-mail címet több mint száz e-mailt kellett, hogy elolvassanak amíg a fenyegető üzenetig értek. Ezután irányították át a levelet a fővárosi rendőrséghez, akik három óra alatt megpróbálták ugyan azonosítani az elkövetőt, de hiába, így 13.00-kor a bevásárlóközpontot kiürítették.A szóvivő szerint továbbra is vizsgálják a fenyegetés elkövetőjének azonosságát.

