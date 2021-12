Felmérés: A szélsőjobboldali AUR lassan utoléri a PNL-t, az USR pedig mélyrepülésben van

A Szociáldemokrata Párt (PSD) megbízásából az Avangarde közvéleménykutatást végzett (dec. 15. - 23. között), amely a szocik enyhe csökkenését mutatja, és azt, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) hiába tudott egy százalékpontos növekedését elérni, azzal nem sokkal került messzebb a most már közvetlen közelében lévő Románok Egyesüléséért Szövetségtől (AUR), amely 15 százalékról 17 százalékra növekedett az utóbbi időszakban.



Forrás: digi24 / Avangarde

A közvéleménykutatás azonban mivel nem éri el az 1000-es mintát, fontos megjegyezni, hogy tekinthető reprezentatívnak. A Digi24 által ismertetett adatokból pedig nem derül ki, hogy a minta különböző helyekről származik-e. Érdemes tehát ezeket figyelembe véve értelmezni.

A PSD tehát 1 százalékot csökkent, a PNL 1-et nőtt, amíg az AUR két százalékkal gyarapodott.Ha pedig folyamatában szemléljük a történéseket, akkor az is kiolvasható az adatokból, hogy a szociáldemokratáknak kormányra lépésükkel csökkent a népszerűsége, amíg a PNL-nek ez hosszabb ideje tart, és ezalatt 24 százalékról 17 százalékra csökkentek. Most azonban, hogy a PSD-vel közös a teherviselés, a PNL számára úgy tűnik pozitív irányba mozdult el a százalékpont.Az oltás és kötelező munkahelyi Eu-s zöldigazolvánnyal, azaz az egészségügyi válság kezelése ellenes retorikával kampányoló AUR-nak mindeközben sikerül tovább bővítenie ezzel lehetséges szavazóbázisát.Az Avangarde által door to door (ajtóról ajtóra járás) módszerrel 907 alanyból álló mintán végzett kutatása szerint, amely december 15. - 23. között érvényes a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) amortizálása is folytatódik. Az eredetileg már 14 százalék fölött is mért párt ugyanis újabb százalékponttal esett vissza 10-re.Az RMDSZ rendelkezik a pártok közül a legstabilabb népszerűséggel. Változatlanul 5 százalékon áll, ez csak márciusban változott a felmérés szerint, de a többi időszakhoz képest az 5 százalék tekinthető a normál százalékarányának.

A pártok tehát jelenleg így álnak a felmérés alapján:

PSD -39%PNL - 18%Arany - 17%USR - 10%UDMR - 5%A Hotnews.ro szerint a hibahatár 3,1% 95 százalékos megbízhatósági szint esetén.