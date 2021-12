Virgil Musta: „Mindannyiunk felelős hozzáállása nélkül nem tudjuk leküzdeni ezt a világjárványt”

Facebook-bejegyzésében a virológus figyelmeztetett arra, hogy ismét nehéz időszak vár az országra. Szerinte sikerül majd ezen túljutni, de a halálesetek elkerülhetetlenek lesznek. Hangsúlyozta, az emberéletek elvesztését meg lehetett volna előzni az eddiginél felelősebb magatartással. „Ez mindannyiunkon múlik” - vélekedett.A szakember emlékeztetett arra, hogy a Covid-19 betegség súlyos formákat is ölthet, halállal végződhet, és maradandó egészségkárosodásokat okozhat, ezért nagyon fontos a megelőzés. A járvány elleni küzdelmet szerinte nagyon megnehezíti az álhírek terjedése. „Ez továbbra is egy nehéz küzdelem lesz, amit folytatnunk kell. De nem adjuk fel” - írta Virgil Musta.A virológus szerint az orvosoknak kötelességük tisztességesen és közérthetően tájékoztatni a járvány kockázatairól, de a döntést az egyéneknek kell meghozniuk. Beszámolója szerint nem egy olyan páciense volt, aki a halálos ágyán megbánta, hogy nem a szakemberek tanácsaira hallgatott, hanem bedőlt az álhíreknek, ez a megbánás azonban már késői volt.„Arra kérek mindenkit, hogy újra fogjunk össze, értsük meg és támogassuk egymást ebben a küzdelemben. Mindannyiunk felelős hozzáállása nélkül nem tudjuk leküzdeni ezt a világjárványt” - zárul a bejegyzése.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 16 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 18 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 45 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 32 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 25 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 55 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 14 Nem sokat gondolkodtam ezen 107