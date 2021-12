Az EMSZ és az RDMSZ „meg akarja védeni” a gyerekeket a homoszexualitást ábrázoló tartalmaktól

Múlt hét folyamán iktatta az RMDSZ-frakció hét tagja a gyerekvédelmi törvény módosítására tett kezdeményezést, amely bizonyos elemeiben hasonlít a magyar parlament által nemrég elfogadottra, amely miatt az ellenzék jelentős része és az európai közvélemény homofóbnak titulálta a magyar kormányt.



A frakció törvényhozói azt szeretnék elérni, hogy törvény írja elő, hogy a születéskor megállapított nem csak férfi és nő lehet, és a gyerekek ne szembesülhessen a homoszexualitást vagy a nemváltást ábrázoló tartalmakkal.

A törvénymódosítást az RMDSZ-bőlés az RMDSZ-es színeiben parlamenti képviselői helyet szerző két Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) tag (és) írta alá, de

az EMSZ egy közleményben sajátnak jelölte meg

Az EMSZ közleménye szerint, képviselőik megvizsgálták a hatályban lévő romániai gyermekvédelmi törvényt, különös figyelmet fordítva a gyermekek születési önazonosságának védelmére, s megállapították:

bár a törvény ezt garantálja

Zakariás Zoltán parlamenti képviselő júliusban jelentette be , hogy törvényjavaslatot nyújt be a gyermekek védelméért, hasonlóan ahhoz a törvényhez, amely Magyarországon és az EU részéről heves kritikákat váltott ki, mert sokak kirekesztőnek, sőt homofóbnak, a szexuális kisebbségekkel szemben megalázónak tartották

Orbán Viktor kormánya 2021-ben fokozta LMBTQ-ellenes retorikát, és az Alaptörvénybe foglalta, hogy a házasság egy férfi és egy nő egyesülését jelenti, ugyanakkor az alkotmány tiltja azt is, hogy azonos nemű párok örökbefogadathassnak. A kormány visszamenőleges hatállyal megszüntette a transzneműek jogállását is, amely az Alkotmánybíróság szerint megsértette az Alaptörvényt. Sőt, Orbán Viktor országos népszavazást hirdetett ebben a kérdésben - az Orbán-féle "homofób" népszavazáson való részvételt pedig az RMDSZ is támogatja

, mégsem tér ki pontosan az önazonosság konkrét elemeire.„A most iktatott törvénykezdeményezés erre ad megoldást, amikor a nevet, a gyermek nemét, az állampolgárságát és a nemzetiségét határozza meg az önazonosság alkotóelemeiként. A kezdeményezés értelmében a nevet és a gyermek nemzetiségét a szülőknek kell meghatározniuk, a nemet pedig, amely férfi vagy nő lehet, a szülést levezető orvos állapítja meg” – szögezték le, hozzátéve, hogy a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülők beleegyezésével történhet meg.„A törvénykezdeményezés védelmet biztosít az erőszak és az internetes pornográfia mellett a születési nem megváltoztatásáról és a homoszexualitásról szóló tartalmak ellen is” – írták. A törvénykezdeményezést első házként a Szenátus tárgyalja.Amint arról beszámoltunk, a benyújtásakor még a pedofilok büntetését szigorító jogszabályba utólag csempésztek be olyan passzusokat, melyek negatívan diszkriminálják az LMBTQ közösséget. A módosítások nagy felháborodást keltettek mind Magyarországon, mind az EU-ban . Az EU számos tagállamának vezetője helytelenítette az elfogadott jogszabályokat, az Európai Bizottság pedig bejelentette, hogy felfüggeszti a magyar a gazdasági újraindítási pénzalapok jóváhagyását Budapest jogállamisággal kapcsolatos problémái miatt.A Fidesz-törvény ugyanis kimondja, hogy a 18 év alatti fiataloknak nem szabad pornográf vagy bármilyen más, a nemváltásra vagy a homoszexualitásra buzdító tartalmat bemutatni. A tervezet, amely a reklámiparra is vonatkozott előírta az iskolákban a szexuális nevelési órák oktatására felhatalmazott szervezetek listájának létrehozását is.Zakariás és az RMDSZ-esek ugyanakkor a magyaországi törvény pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos szigorításait nem veszik át, csupán a homoszexuális és nemváltás kérdéskörét említik. A tervezet szerint a gyermeknek joga van a bántalmazással, elhanyagolással, kizsákmányolással, emberkereskedelemmel, illegális migrációval, emberrablással, erőszakkal, internetes pornográfiával, a születéskor megállapított nemtől való eltéréssel, a nemi változás vagy a homoszexualitás népszerűsítésével kapcsolatos tartalom terjesztésével, valamint az erőszak bármely formájával szembeni védelemhez, függetlenül attól, hogy milyen környezetben van: családi, oktatási, orvosi, védőintézeti, bűnügyi kutatási és rehabilitációs/fogvatartási környezetek, internet, média, munkahelyek, sportkörnyezet, közösség stb.", írja elő a törvénytervezetA törvényhozók ugyanakkor azt szeretnék, hogy egy tanév félévében legalább egyszer el kelljen végezni az "életoktatási programokat, beleértve a gyermekek szexuális egészségnevelését a szexuális úton terjedő betegségekkel való érintkezés és a kiskorúak terhességének megelőzése érdekében".A szexuális nevelés kérdésköre évek óta terítéken van a törvényben, Johannis elnök és az USR azt szerették volna, hogy kötelező legyen az oktatásban, viszont a PSD és a PNL törvényhozói úgy módodították a törvényt, hogy az elnevezése ne szexuális nevelés legyen, hanem életre való nevelés, és a szülők írásban kelljen engedélyt adjanak, hogy gyerekük egy ilyenen részt vehet. Ezt a törvényt egyelőre nem szavazták még meg, miután Johannis visszaküldte a parlamentnek. Ehhez képest az EMSZ-RMDSZ módosító szerint a gyermekek törvényes képviselőinek lehetőségük volna arra, hogy írásban kérjék az iskolai egységtől a gyermekek mentességét az ilyen oktatási programok alól, tehát nem azt kell kérni a szülőnek, hogy a gyerek részt vegyen, hanem azt, hogy ne.Ugyanakkor a törvénytervezetben a már említett meghatározás is megjelenik, miszerint „a gyermek nemét az orvos állapítja meg, aki segített vagy megfigyelte a születést”, ő pedig a törvény értelmében csak a nő vagy férfi opciót választhatja, mivel a jogszabály leszögezné, hogy „a gyermek neme nem lehet más, mint a nő vagy a férfi”. ( g4media , hírszerk.)