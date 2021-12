A kormány elfogadta az iskolaelhagyás csökkentését célzó programot

A kormány csütörtökön elfogadta az iskolaelhagyás csökkentését célzó, 543 millió eurós finanszírozású országos programot jóváhagyó kormányhatározatot - közölte Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.



A projekt a Képzett Románia program egyik legfontosabb célkitűzését, az iskolai lemorzsolódás csökkentését szolgálja. Romániában ugyanis az iskolai lemorzsolódás aránya nagyon magas, 2020-ban például 15,6 százalékos volt, annak ellenére, hogy egy korábbi célkitűzés értelmében 2020-ra ezt az arányt 11,3%-ra kellett volna csökkenteni - mutatott rá a miniszter a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján.„Az egészségügyi válság következtében pedig az iskolai lemorzsolódás jelensége növekszik, ahelyett, hogy csökkenne, ahogy ígértük. Az iskolát elvégzők arányát tekintve az utolsó helyek egyikén állunk Európában” - mondta Cîmpeanu.Csütörtök este elküldték a Hivatalos Közlönybe annak a 3235 iskolának a listáját, amelyeket a lemorzsolódás szempontjából a leginkább veszélyeztetettnek minősítettek. Ebből a 3235 iskolából 2022 elején legalább 2500-at választanak ki, amelyekben a legnagyobb a lemorzsolódás veszélye. Márciusra a 2500 iskola közül legalább 750 már meg is fogja kapni a támogatást, és elindíthatják a programot. A kiválasztott tanintézmények egyenként 200.000 eurós támogatást kaphatnak. Zömében vidéki, kis létszámú tanulóval működő iskoláról van - magyarázta az oktatási miniszter.A program kedvezményezettjei tehát elsősorban a társadalmilag sérülékeny családból származó gyerekek lesznek, akiknek a tanintézmények közvetlen anyagi támogatást is nyújthatnak a program keretében, például sportfelszereléseket, informatikai eszközöket, sőt ruházati cikkeket is vásárolhatnak nekik. Emellett felzárkoztató foglalkozásokat, vagy különféle iskolán kívüli programokat, például táborokat is szervezhetnek számukra, fűzte hozzá a miniszter.