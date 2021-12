Ciucă: a tévesen kiszámolt energiaszámlákat jelenteni kell az állami hatóságoknál!

A miniszterelnök a TVR 1 egyik műsorában elmondta, hogy voltak olyan energiaszolgáltató cégek, amelyeket a számlák téves kiszámítása miatt megbüntettek, és a költségek újraszámolására és a javított értékű számlák kiállítására köteleztek.„Felhívást intézek mindenkihez, aki olyan számlát kap, amely nem felel meg a törvényben előírtaknak, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az állami intézményekkel, hogy azonnal intézkedhessünk” – mondta Ciucă.Hozzátette, fennáll a lehetősége annak, hogy a kormány további, a fogyasztókat segítő intézkedéseket hozzon az energiaszolgáltatás területén.„Az energiaügyi minisztérium januárban tervezi az energia- és gázárakra vonatkozó előrejelzések és kilátások további értékelését, és az elemzés eredményeitől függően további intézkedéseket tudunk majd hozni. Találkoztunk az áram- és gázszolgáltatókkal, az energiaügyi minisztérium képviselőivel, az ANRE képviselőivel is, és közösen elemeztük a helyzetet. Jövő héten, pontosabban kedden újra találkozunk, folytatjuk a megbeszéléseket. A tél eddig nem okozott problémákat a gáz- vagy villamosenergia-elosztó rendszerben, de fel kell készülnünk rá, hogy ha az időjárási körülmények romlanak, akkor ilyen helyzetekkel is szembe kell néznünk.”

