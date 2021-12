Közel százezren lépték át az országhatárt az elmúlt 24 órában

A belépőoldalon mintegy 44.400 személy jelentkezett ellenőrzésre 11.300 járművel, a kilépőoldalon pedig 52.800 személyt és 13.200 járművet regisztráltak.A Magyarországgal közös határszakasz átkelőinél körülbelül 27.800 személyt és 11.200 gépkocsit jegyeztek, repülővel mintegy 38.100-an lépték át a határt.A hatóságok nem engedtek be az országba 24 külföldi állampolgárt, mert nem tettek eleget a belépési feltételeknek, 10 román állampolgárt pedig a törvényes előírásokra hivatkozva, különböző okokból nem engedtek ki Romániából.A közlemény értelmében ugyanakkor az elmúlt 24 órában 44 illegális tettet (18 bűncselekményt és 26 kihágást) észleltek a határátkelőknél, és megközelítőleg 69.500 lej értékben foglaltak le olyan javakat, amelyeket illegálisan próbáltak behozni az országba.A határrendészet az átkelőhelyek infrastruktúrája által megengedett maximális kapacitással dolgozik ebben az időszakban, és azt javasolja az embereknek, hogy az egyes határátkelők túlzsúfolódásának elkerülése érdekében használják a kisebb átkelőket is. A Trafic online internetes alkalmazásban információkat lehet találni a határátkelő pontok forgalmáról – olvasható a közleményben.

