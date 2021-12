Frissítve! Továbbra is emelkedő tendenciát mutat a regisztrált Covid-19 esetek száma

Az új esetekkel 1.808.891-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 11.341-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük. Eddig 11.052.051 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 6.034.924 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 9065 RT-PCR tesztet végeztek el (4206-ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 4859-et kérésre), és 26.155 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az igazolt új esetek mellett 132 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Ugyanakkor eddig 1.738.999 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Az elmúlt 24 órában 38 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés – közölte pénteken a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), egy haláleset korábban következett be. Ezzel 58.752-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.2322 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel - jelentette pénteken a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Jelenleg az előző naphoz képest kevesebb, 399 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 32-nek van oltási igazolványa.A kórházban kezelt páciensek között 53 kiskorú van, és közülük hetet ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 8498 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2562 intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 88.604 személy van házi, 58 intézményes karanténban.

