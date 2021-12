Két év szünet után ismét lehet tantárgyversenyeket és iskolai vetélkedőket szervezni

Két év szünetelés után ismét lehet tantárgyversenyeket és iskolai vetélkedőket szervezni – jelentette be csütörtökön Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.



Az oktatási tárca vezetője csütörtökön bejelentette, hogy aláírta azt a minisztériumi rendeletet, amely ismét lehetővé teszi a tanügyi olimpiászok és országos tantárgyversenyek megszervezését, amelyek a világjárvány miatt szüneteltetve voltak. Elmondta, hogy 76 nemzetközi és 34 országos rendezvényről van szó, amelyeket a tanügy elismer.Sorin Cîmpeanu ismertette, hogy a klasszikus matematikai, kémiai, fizikai tantárgyversek mellé újdonságként lehetővé vált a robotikából, kreativitásból és innovációból is vetélkedőket szervezni.„Amennyiben a helyzet azt követeli, kilátásba helyeztük, hogy a szóban forgó versenyeket és olimpiákat online módon bonyolítsuk le” – tette hozzá a tanügyminiszter, aki azt is jelezte, hogy a szaktárca a rendezvényeket anyagilag is támogatni fogja. ( edupedu.ro