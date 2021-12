Az államelnök újévi üzenetében köszöni a lakosság áldozatát és felelősségérzetét

„2021 fájdalmas év volt országunk számára, túl sokan vesztették el a vírus elleni küzdelmet a járvány egymást követő hullámaiban. Ezekben a pillanatokban gondoljunk a szerettük elvesztése miatt gyászoló családokra is” – hangoztatta üzenetében Johannis.Az államfő ugyanakkor megköszönte a járvány elleni védekezés frontvonalában küzdő orvosok, egészségügyi asszisztensek, mentősök, gyógyszerészek, önkéntesek munkáját. „Nem törődve a kockázatokkal és legyűrve a kimerültséget mindent megtesznek, hogy életeket mentsenek és enyhítsék a betegek szenvedését” – nyomatékosította.Johannis köszönetet mondott a polgároknak is áldozataikért és a felelősségérzetért, amelyről bizonyságot tettek ebben az évben.„Mindannak, amit a világjárvány során megtanultunk magunkról, inspirálnia és segítenie kell bennünket abban, hogy bárminemű jövőbeni kihívást könnyebben leküzdjük” – mondta üzenetében az elnök.Klaus Johannis szerint a román nemzetnek megerősödve kell kikerülnie „e szörnyű egészségügyi válságból”.„A 2022-es év kopogtat az ajtónkon: nyissuk ki neki reménnyel telve, nyitott szívvel és bizalommal, hogy erőfeszítéseink elhozzák a normalitáshoz való visszatérés örömét. Megvalósításokban gazdag, egészségben teljes boldog új évet kívánok mindenkinek!” – zárta újévi üzenetét az államfő.

