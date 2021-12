Újabb eset, amikor távolságtartási végzés ellenére bántalmazta áldozatait az agresszor

Mint közismert Románia egyik legsúlyosabb megoldatlan problémája a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak. Az országos hatósági statisztikák arról is tájékoztatnak, hogy a távolságtartási végzéseket az agresszorok 40 százaléka megszegte a tavalyi évben. Bár a parlament megszavazott egy törvényt, ami szerint a tettesek kötelesek lennének elektronikus nyomkövetőt viselni, a rendszert a mai napig nem ültették gyakorlatba – számol be a G4media Csütörtök este egy újabb eset történt Szászsebesen, amikor egy 44 éves férfi a bírósági távolságtartási végzést megszegve megtámadta 34 éves feleségét és 16 éves lányát, súlyosan megsebesítve őket.Az eset miatt az ügyészség gyilkossági kísérlet vádjával eljárást kezdeményezett.

