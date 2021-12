Bukarestben és Kolozs megyében regisztrálták a legtöbb új megbetegedést a legutóbbi jelentés óta

Negyvenháromra nőtt az igazolt omikronos esetek száma Romániában, miután pénteken újabb öt mintában mutatták ki a koronavírus új mutációját - közölte az egészségügyi minisztérium.A fertőzöttek 20 és 52 év közöttiek, négy férfi és egy nő van közöttük. Két személy Dâmboviţa megyei, a többiek Galac, Maros és Dolj megyeiek. Ketten Nagy-Britanniából, egyikük Dél-Afrikából tért haza.Az öt személy közül egy oltatlan, a többiek teljeskörűen be vannak oltva koronavírus ellen. Eddig összesen 43 személynél mutatták ki a koronavírus omikron-variánsát Romániában.

