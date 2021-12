A kormányfő újévi üzenete: az új esztendő hozza el a normalitáshoz való visszatérés örömét

„Azzal a reménnyel köszöntjük az új esztendőt, hogy minél hamarabb visszatérhetünk a járvány előtti normális életünkhöz” – hangsúlyozta pénteken közzétett újévi üzenetében Nicolae Ciucă. A miniszterelnök szerint kormányának egyik legfőbb célja az új évben a polgárok állami intézményekbe vetett bizalmának visszaállítása.



A miniszterelnök rámutatott, kihívásokkal teli, nehéz évet hagyunk magunk mögött, amelyet átszőttek a szeretteinkkel, a gazdasági helyzettel, a munkahellyel kapcsolatos aggodalmak, és sokszor felmerült az emberekben az a kérdés is, hogy képes-e az állam megfelelő védelmet nyújtani az erre szorulóknak.„Az általam vezetett kormány megértette ezeket az igényeket. Románia kiegyensúlyozott költségvetéssel rendelkezik, amely példátlan beruházásokat, ugyanakkor hatékony szociális védelmet garantál” – idézte a miniszterelnököt a kormány sajtóközleménye.A kormányfő hangsúlyozta, az intézkedések meghozatalakor a polgárok érdekeit kell szem előtt tartani. Intézményi reformra, a bürokrácia felszámolására és digitalizálásra van szükség, de ugyanilyen fontos megérteni, hogy ehhez idő és megfelelő emberi erőforrás kell – nyomatékosította. Hozzátette, csak akkor lesz olyan jövőnk, amilyent szeretnénk, ha ebbe befektetünk, ha a fiatal generációk országon belül találják meg azt a helyet, ahol élni és fejlődni akarnak. „Ha megfelelő oktatásban részesülnek és motiváljuk őket, együtt élvezhetjük a jövőt” – jelentette ki.A koronavírus-járvány kapcsán Nicolae Ciucă leszögezte, a veszély még nem múlt el, továbbra is elővigyázatosságra van szükség, és be kell tartani a szakemberek tanácsait. „Az oltás életeket ment, védelmet nyújt a Covid-19 súlyos formáival szemben” – hangoztatta.Üzenetében a miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy 2022-ben ünnepli Románia európai uniós csatlakozásának 15. évfordulóját. Szavai szerint a világjárvány előidézte rendkívül nehéz helyzetben az EU-tagság kulcsfontosságú volt mind a szükséges egészségügyi erőforrások biztosítása, mind a koronavírus elleni vakcinához való hozzáférés tekintetében, és továbbra is előnyökkel jár majd, hiszen segít a gazdaság újraindításában az országos helyreállítási tervbe foglalt beruházási és reformprojektek finanszírozása révén.A miniszterelnök kiemelte, kormányának egyik fő célja az új évben a polgárok állami intézményekbe vetett bizalmának visszaállítása. Szavai szerint erre alapozva akarják visszaadni a reményt a határon innen és túl élő román állampolgárok számára, hogy „itthon is lehet jövő”.Üzenete végén a kormányfő eredményekben gazdag, boldog új évet kíván mindenkinek, egy olyan 2022-es esztendőt, „amely elhozza a normális élethez való visszatérés reményét és örömét”.