Európában meghaladta a 100 milliót az összesen eddig regisztrált fertőzöttek száma

Az új évre Európában meghaladta a 100 milliót a koronavírus-járvány két évvel ezelőtti kitörése óta eddig összesen regisztrált fertőzöttek száma. Az AFP hírügynökség szombat esti összesítése szerint az európai térségben (összesen 52 országot és területet számolva, az Atlanti-óceán partjától Azerbajdzsánig és Oroszországig) eddig 100 074 753 fertőzést regisztráltak, ami valamivel több, mint a világon regisztrált fertőzések harmada.



Az omikron variáns gyors terjedése miatt csak az elmúlt hét napban több, mint 4,9 millió új fertőzést azonosítottak (59 százalékkal többet, mint az azt megelőző héten). Ezzel Európa ismét a járvány epicentrumába került. Franciaországban meghaladta az 1,1 milliót az újonnan azonosított fertőzések száma az elmúlt hét napban, ami közel 10 százaléka a járvány kitörése óta regisztrált fertőzéseknek. A vizsgált 52 ország és terület közül 17-ben "döntött rekordot" az új fertőzések száma az elmúlt héten. Az adatok az egyes országok egészségügyi hatóságai által naponta közölt jelentéseken alapulnak. Azt is megjegyzik ugyanakkor, hogy a fertőzés európai terjedésének a felgyorsulása nem jár a halálos áldozatok számának a megnövekedésével is. Európában az elmúlt héten naponta átlag 3413 halálesetet regisztráltak a fertőzéssel összefüggésben, ami 7 százalékos csökkenés az előző héthez képest. Ez a szám a legmagasabb szinten, 2021 januárjában volt, akkor az átlagos napi halálesetek száma elérte 5735-öt.A legfrissebb, vasárnap reggeli (a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint) összesítés szerint a világon 289 251 882 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 5 440 213. Szombat reggel a világon 288 173 131 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 436 175 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 54 859 966. A halálos áldozatok száma 825 816. Indiában 34 861 579 fertőzöttet és 481 486 halálos áldozatot jegyeztek fel. Brazíliában 22 295 621 fertőzöttről és 619 367 halálos áldozatról tudni. Az Egyesült Királyságban 13 174 528 a fertőzöttek száma, és 149 251-en haltak meg a betegségben. Oroszországban 10 340 011-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 303 496-ra emelkedett. Franciaországban 10 296 909 fertőzöttet és 124 839 halálos áldozatot regisztráltak. Törökországban 9 521 251 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 82 506. Németországban 7 196 154 fertőzöttet és 112 157 halottat tartanak nyilván.Spanyolországban 6 294 745 fertőzöttet és 89 405 halálos áldozatot regisztráltak. Iránban 6 195 403 a fertőzöttek és 131 639 a halottak száma. Olaszországban 6 266 939 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 137 513. Lengyelországban 4 120 248 fertőzöttet és 97 559 halálesetet tartanak nyilván. Ukrajnában 3 852 397 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 102 300 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.Romániában eddig összesen 1 811 300 fertőzöttet azonosítottak, a legutóbbi, vasárnap reggeli jelentésben összesen 958 új eset szerepelt. Nálunk a hivatalos összesítés szerint eddig 58 796 személy vesztette életét a fertőzés szövődményeként.