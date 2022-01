Viharos erejű szélre lehet számítani vasárnap késő estétől hétfő reggelig több erdélyi megye hegyvidékén

A szakemberek szerint vasárnap 23 órától hétfő reggel 8 óráig a széllökések sebessége meghaladhatja a 60-80 kilométert óránként, a magasan fekvő régiókban pedig a 90-100 kilométert is.A következő megyék érintettek: Bákó, Beszterce-Naszód, Buzău, Kovászna, Hargita, Máramaros, Maros, Neamţ, Suceava és Vrancea.Az ANM ugyanakkor egy másik elsőfokú szélriasztást is kiadott vasárnap, amely hétfő reggel lép életbe 22 megye több vidékén.Hétfő reggel 8 óráról kedd reggel 10 óráig a hegyvidéken 70-80 kilométer/órás sebességű széllökésekre kell számítani, az 1700 méternél magasabban fekvő régiókban pedig akár 90-120 kilométer/órás sebességgel is süvíthet a szél, és időszakosan havazni fog.Erdély egyes vidékein szintén erősen fújó szélre kell számítani, a széllökések sebessége eléri az 55-65 kilométert óránként.Az ország többi részében helyenként szintén szeles napra lehet számítani, 45-55 kilométeres óránkénti sebességet elérő széllökésekkel.A riasztás a következő megyéket érinti: Fehér, Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Brassó, Buzău, Kolozs, Krassó-Szörény, Kovászna, Dâmboviţa, Gorj, Hunyad, Hargita, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova, Szeben, Szilágy, Suceava, Vâlcea és Vrancea.

