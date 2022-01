Koronavírus: nőtt a fertőzöttek száma, 403-an vannak intenzíven, köztük hét gyerek

A legutóbbi tájékoztatás óta 1756 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 29.740 teszt eredményének feldolgozása nyomán; 189-en újrafertőződött betegek - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 1.813.056-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 11.559-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor eddig 1.741.871 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. Eddig 11.073.637 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 6.085.188 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 6834 RT-PCR tesztet végeztek el (3155-öt az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 3679-et kérésre), és 22.906 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az igazolt új esetek mellett 131 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje. 2478 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel - jelentette hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Jelenleg az előző naphoz képest több, 403 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 33-nak van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 63 kiskorú van, és közülük hetet ápolnak az intenzív osztályon. Románia területén 9672 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2534 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 66.243 személy van házi, 71 intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 1373 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban. Az elmúlt 24 órában 18 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS szerint 9 férfiról és 9 nőről van szó, akiket Arad, Bihar, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dolj, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szilágy, Temes és Vaslui megyében kezeltek kórházban. Az elhunytak közül egy személy 40 és 49 év közötti, öt 60 és 69 év közötti volt, öt elhunyt 70 és 79 év közötti volt, hét áldozat életkora meghaladta a 80 évet. A 18 áldozat közül 16-an oltatlanok voltak, 15-nek más betegsége is volt. A két beoltott elhunyt 60 és 69 év közötti volt, mindkettejüknek volt társbetegsége. Ezzel 58.814-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában. Az elmúlt 24 órában Bukarestből (146), valamint Konstanca, Kolozs és Szeben megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet. A legkevesebb megbetegedést Olt, Teleorman, Tulcea, Szilágy és Mehedinţi megyében regisztrálták. A fővárosban 0,87 ezrelékes a fertőzöttségi ráta, ismét nőtt az előző naphoz képest. Az új megbetegedések megyék szerinti eloszlása a következő: * Fehér - 25 * Arad - 49 * Argeş - 38 * Bákó - 33 * Bihar - 61 * Beszterce-Naszód - 16 * Botoşani - 21 * Brassó - 44 * Brăila - 8 * Buzău - 11 * Krassó-Szörény - 12 * Călăraşi - 7 * Kolozs - 140 * Konstanca - 143 * Kovászna - 6 * Dâmboviţa - 16 * Dolj - 23 * Galac - 28 * Giurgiu - 13 * Gorj - 12 * Hargita - 13 * Hunyad - 31 * Ialomiţa - 7 * Iaşi - 84 * Ilfov - 29 * Máramaros - 77 * Mehedinţi - 4 * Maros - 62 * Neamţ - 30 * Olt - 1 * Prahova - 36 * Szatmár - 27 * Szilágy - 4 * Szeben - 107 * Suceava - 81 * Teleorman - 2 * Temes - 69 * Tulcea - 2 * Vaslui - 6 * Vâlcea - 13 * Vrancea - 15 * Bukarest - 146. ( agerpres )

