Több mint 11.350 bírságot rótt ki a rendőrség három nap alatt

A hétvégén a rendőrök mintegy 2300 bűncselekményt észleltek és több mint 11.350 bírságot szabtak ki, összesen 4,6 millió lej értékben - közölte hétfőn a belügyminisztérium.



A tárca közleménye szerint több mint 25.000 belügyi alkalmazott teljesített szolgálatot a hét végén, és 220 nyilvános rendezvényen vigyáztak fel a közrendre.A közlekedésrendészet alkalmazottai is jelen voltak a legforgalmasabb utakon, hogy a forgalmi dugókat és a közúti baleseteket lehetőség szerint megelőzzék.'Az intézkedések nyomán az elmúlt három év hasonló időszakához viszonyítva csökkent a súlyos balesetek, illetve a balesetekben elhunytak vagy súlyosan megsérültek száma' - olvasható a közleményben.A rendőrök 994 szabálytalankodó sofőr jogosítványát vonták be és elvették 236 gépkocsi forgalmi engedélyét. 288 esetben bűnvádi eljárást indítottak.Ugyanakkor a határrendészek biztosították a forgalom zavartalanságát a határátkelőhelyeken: a három nap alatt több mint 230.000 ember lépte át az ország határait mintegy 57.000 járművel.A katonai tűzoltók a három nap alatt több mint 4000 bevetésen vettek részt, 200 esetben tűzesethez riasztották őket.A Covid-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések betartásának ellenőrzésére irányuló akciók nyomán 1399 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség, összesen 723.200 lej értékben - számol még be a belügyminisztérium.